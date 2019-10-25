العراق.. موجة ثانية من الاحتجاجات تطالب بإسقاط حكومة عبد المهدي.. الأمن يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.. وفرض حظر التجوال بعدد من المحافظات

21 قتيلا في الموجة الثانية من احتجاجات العراق

فرض حظر التجوال في محافظات ذي قار والبصرة والديوانية

متظاهرون يطالبون محاكمة عادل عبد المهدي بسبب سقوط قتلى خلال الاحتجاجات









لم يمر أسبوعان على عودة الهدوء إلى شوارع العراق عقب احتجاجات ضخمة في العاصمة بغداد وعدد من المدن، حتى عاد العراقيون إلى الميادين للتظاهر مجددا احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد الحكومي المسيطر على البلاد.فمنذ الخميس، يشهد العراق احتجاجات ضخمة في معظم المدن، وأفادت وكالة "سبوتنيك" بأن المئات من المتظاهرين، نصبوا سرادق الاعتصام في أقصى جنوب العراق، للمطالبة بإقالة الحكومة، والدعوة إلى إنقاذ وطني.ونصب المتظاهرون السرادقات أمام مبنى محافظة ميسان، جنوبي العراق، في وقت متأخر من الليل، في احتجاجهم الذي شاركت فيه النساء أيضا مع الأطفال، ضمن الاحتجاجات التي تعم البلاد لاسيما في العاصمة بغداد التي شهدت اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقرا لها.وانطلقت التظاهرات أيضا في محافظة ذي قار، الواقعة جنوبي البلاد، منذ ليلة أمس، بمشاركة واسعة من المواطنين من بينهم ذوي الضحايا الذين راحوا ضحية القمع في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.وعبر المتظاهرون الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء بعد إزالة الحواجز غير الكونكريتية، على الرغم من استخدام القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع.وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز غير الكونكريتية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي تحشدوا فيها منذ ليلة أمس الخميس، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.وذكرت "سبوتنيك" أن المتظاهرين احتشدوا بأعداد كبيرة في ساحة التحرير وسط العاصمة، وهم يحملون رايات العلم العراقي، وشعارات ولافتات أغلبها حملت عبارة "أريد وطنا"، و"ارحل"، وهتافات وطنية.بينما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى 21 شخصًا، موزعين على العاصمة بغداد والمثنى وذي قار ومدن أخرى، إضافة إلى إصابة 1779 آخرين.وأشارت إلى سقوط 8 قتلى في بغداد و6 قتلى في ميسان و6 في ذي قار، وقتل شخص واحد في المثنى. وحول الإصابات أكد المصدر أنها وصلت إلى 1779 من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأن عدد الإصابات الأكبر كان في بغداد بمعدل 1493 مصابا.وأضافت أن الأضرار المادية شملت حتى الآن حرق 27 مبنىا حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وذي قار والبصرة وبابل.وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.من ناحيته، يقول الناشط والصحفي العراقي البارز، شمخي جبر، إن المطلب الرئيسي للمظاهرات، هو إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، ومحاكمته عن مسؤوليته في قتل المتظاهرين بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.وأضاف جبر "كما يطالب المتظاهرون بتكليف رئيس وزراء للفترة الانتقالية، ويتم التفاوض معه لإجراء إصلاحات في المجالين التشريعي، والاقتصادي، والسياسي، والدعوة لإنتخابات مبكرة بأنظمة انتخابية جديدة، ومفوضية انتخابات مستقلة وبإشراف دولي مباشر"، مؤكدا أن التظاهرات منذ انطلاقها سلمية، وهي مستمرة إلى أن يتم تحقيق المطالب.فيما أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجول في محافظة المثنى، كما فرضت السلطات حظر التجوال في الديوانية.وبحسب قناة "السومرية نيوز" فرضت السلطات العراقية حظر التجوال أيضا في محافظات البصرة وبابل وواسط، موضحة أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي خول المحافظين سلطة فرض حظر التجوال بمحافظاتهموأقرت اللجنة التحقيقية الوزارية الخاصة باحتجاجات العراق، الثلاثاء الماضي، باستخدام القوات الأمنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، ما أدى لمقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن وإصابة 5494 شخصا.وذكرت اللجنة في بيان أن "نسبة ضحايا الاحتجاجات الأكبر، سجل في العاصمة بغداد بمقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 منهم، ومقتل 4 عناصر من القوات الأمنية وإصابة 363 منهم".وأكدت لجنة التحقيق "الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط إطلاق النار على المحتجين، وضعف قيادة وسيطرة للقادة الآمرين، وقيام بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق مقرات أمنية وحكومية وحزبية، وقيام بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل المولتوف باتجاه القوات الأمنية"، مؤكدا أيضا "لم تصدر أي أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".