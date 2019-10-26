تنبيهات عاجلة للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية بسبب الطقس السيئ

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تنبيهات عاجلة لجميع شيوخ المعاهد على مستوى الجمهورية.



وأعلن قطاع المعاهد، أنه نظرًا لتعرض البلاد لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد قد تعرض سلامة الطلاب والعاملين فى المعاهد الأزهرية للخطر، فعلي شيوخ المعاهد توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلاب من خلال توفير الإجراءات

الاحترازية الآتية.

وأوضح أنه ينبغي فصل التيار الكهربائى عن المعاهد حال سقوط المطر ، وعدم إعادته إلّا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير التالف منها .



كما يتوجب مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة إن وجدت، والتأكد من تجفيف الميضه - المكان الذى يُشرب منه الطلاب . ونظافة الحمامات بصفة مستمرة، وإزالة المياة من فناء المعهد و ومن أمام البوابة الرئيسية، وكذلك التنبيه علي الطلاب بعدم لمس أعمدة الإنارة حال سقوط الأمطار أو بعدها.



كما يتوجب على العاملين ضرورة معاينة أسطح المعاهد ، وإزالة ماء الأمطار عنها ، والتأكد من خلوها تمامًا من رواسب ماء الأمطار، علما بأن هناك غرفة طوارئ بشكل مستمر بديوان المنطقة فى حال حدوث أى مشكلة.