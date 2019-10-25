بتهمة الإهمال الطبي.. النيابة تغرم 14 طبيبا 280 ألف جنيه والنقابة تطالب بتخفيضها



وأكدت المخاطبات، أن نحو 7 من الأطباء مقيمين ولا يقدرون علي دفع الكفالة مطالبين بتخفيف الكفالة إلى 5 آلاف جنيه أو الاكتفاء بضمان محل الإقامة أو محل العمل.



وأكدت نقابة الأطباء، أن واقعة مستشفي سرس الليان تعود إلي عام مضي عقب حالة ولادة قيصرية في مستشفي خاص جاءت إلى المستشفي تشتكي من أعراض جلطة بالشريان الرئوي فتم حجزها بالعناية المركزة لحين التأكد من التشخيص بالفحوصات اللازمة بعد التأكد من استبعاد الجلطة انتقلت من العناية إلى القسم الداخلي لمتابعة الحالة بعد شكوى آلام بالبطن وأعراض حمى النفاس وبعد عمل الفحوصات والعروض اللازمة تقرر عمل استكشاف جراحي.



وأضافت النقابة، أن أهل المريضة رفضوا وقرروا إجراء الجراحة في المستشفي الخاص الذي تم إجراء القيصرية فيه وبالفعل تم الاستكشاف هناك وخرجت المريضة وبعد خروجها بعدة أيام توفت فجأة أثناء سيرها على قدميها فتقدم أهلها بشكوى وكان سير التحقيق في غير صالح أطباء سرس.



تم عرض الأطباء على النيابة العامة بعد صدور تقرير الطب الشرعي وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق أو الإفراج عن كل طبيب بكفالة ٢٠٠٠٠ جنيه.



وتابعت النقابة أنه بالرغم من تواجد محامي النقابة ومخاطبة الجهات القضائية المختصة من قبل مجلس النقابة بالمنوفية لتجنب هذه الكفالات الباهظة إلا أن الرد دائما إن تقرير الطب الشرعي هو الدافع لهذا الإجراء القضائي فكان على مجلس النقابة مخاطبة كل الجهات بالنقابة العامة ووزير الصحة والنائب العام والمحامي العام بالإضافة للنقيب أطباء مصر والأمين العام ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية.



خاطبت نقابة أطباء المنوفية نقيب أطباء مصر وأمين عام نقابة الأطباء، بسرعة التدخل بعدما أصدرت النيابة العامة قرارا بصدور كفالات ل 8 من أطباء مستشفي شبين الكوم التعليمي و6 أطباء من مستشفي سرس الليان بكفالة 20 ألف جنيه لكل طبيب.