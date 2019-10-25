أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

في واقعة حزينة، توفي طفل عمره عامين، كان يعاني من اضطراب وراثي، الأسبوع الماضي في البرازيل، بعد أن أقدم والده على سرقة أموال التبرعات التي تم جمعها من أجل علاجه على المخدرات والكحول والفنادق وعلى متعه الشخصية الأخرى.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخرًا الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الطفل "جواو ألفيس" قد توفي بعد معركة طويلة مع مرض "ضمور العضلات الشوكي".



وأشار التقرير إلى أنه تم إلقاء القبض على والده "ماتيوس ألفيس"، البالغ من العمر 37 عامًا، في شهر يوليو الماضي، بعد أسبوع من قيام زوجته بإبلاغ الشرطة عنه، وتم إيجاده في فندق فخم، كان يقيم به لمدة شهرين تقريبًا، وقد أنفق مبلغًا يُقدر بنحو 150 ألف دولار من أموال التبرعات المخصصة لعلاج طفله، على الملابس والساعات الباهظة والمخدرات والكحول.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الأطباء شخصوا إصابة الطفل بالمرض عندما كان عمره 7 أشهر، ولجأ والداه في عام 2018 إلى مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لجمع الأموال اللازمة لعلاجه؛ وبالفعل تمكنت العائلة في غضون عام من جمع حوالي 248 ألف دولار، وقد تم جمع جزء من المبلغ بفضل ماراثون خيري أقيم في مسقط رأس العائلة بولاية "ميناس جيرايس" البرازيلية.



إلا أنه بحلول شهر مايو الماضي، كان الأب يخطط بالفعل للتخلي عن زوجته وطفله المريض، ونجله الآخر البالغ من العمر 10 أعوام، بحسب ما جاء في تقارير وسائل إعلام محلية.



وأخبر زوجته "كارين رودريجز" بأنه سيتوجه إلى مدينة أخرى من أجل تلقي تدريب خاص بوظيفة حارس أمن، ولم يعد لزيارة عائلته سوى مرتين فقط.



الجدير بالذكر أنه تم إيداع النقود المخصصة لعلاج الطفل في أربعة حسابات بنكية، وقد كان حسابان منهم تحت اسم الأب، في حين كانت والدة الطفل مسئولة عن الحسابين الآخرين؛ وبدأت الشكوك تراود "رودريجز" بشأن زوجها بعد أن لاحظت حدوث عمليات سحب لمبالغ كبيرة وتحويلات بنكية، ومن ثم توجهت إلى الشرطة لتقديم بلاغ، قبل أن يتم القبض على زوجها في فندق على البحر بمدينة "سالفادور".



وأخبر "ألفيس" الشرطة لدى اعتقاله بأنه كان ضحية لعملية ابتزاز، وتبين أنه أنفق مبالغ طائلة على ملذاته الشخصية، وللأسف فقد توفي طفله بشكل مأساوي الأسبوع الماضي.