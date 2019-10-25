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ثقافة

الباركود يثير إعجاب زوار معبد اتريبس في سوهاج .. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:36 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
عبر زوار معبد أتريبس بسوهاج عن سعادتهم بخدمة الباركود التي زودت وزارة الآثار المعبد بها، كونها تسهل الزيارة بشكل كبير.

والخدمة الجديدة في معبد أتريبس عبارة عن لافتات كل واحدة موجودة في جزء من المعبد، وعليها تخطيط للجزء، ورمز باركود.

وما علي كل زائر لـ معبد أتريبس إلا أن يقوم بعمل مسح "سكان" بواسطة كاميرا الموبايل للرمز الموجود علي اللافتة، ليقوم الموبيل تلقائيًا بفتح موقع متخصص يتضمن كل المعلومات عن الجزء الذي يقف فيه الزائر.

الفكرة الجديدة في معبد أتريبس لم تلق إعجاب الزوار المصريين والعرب فقط، بل حازت علي استحسان الأجانب كون الموقع يقدم معلومات الأثر بعدد كبير من اللغات الأجنبية.


الباركود يثير إعجاب زوار معبد اتريبس في سوهاج .. صور
الباركود يثير إعجاب زوار معبد اتريبس في سوهاج .. صور
الباركود يثير إعجاب زوار معبد اتريبس في سوهاج .. صور
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