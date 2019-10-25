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رياضة

الأولوية لمصلحة مصر.. عبدالحفيظ يكشف كواليس أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب مع اتحاد الكرة واللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني الأخيرة.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأهلي لا يرغب سوى في انتظام مسابقة الدوري الممتاز واتباع اللوائح؛ لأن هذا ما نراه في كل دوريات العالم.

وأضاف: "ما فعلناه مع اتحاد الكرة جرس إنذار، لكن أكرر هناك أولويات والأولوية لمصلحة مصر".

واستطرد: "جلسة وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادي هدفها مطالبة ترتيب المسابقة، لكن الأولوية الآن لمصر ومصلحتها".
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