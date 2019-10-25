Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس التونسي: حريصون على الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن بلاده وفرنسا تتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية، وأنه حريص على الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتوثيق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والفرنسي.

جاء ذلك خلال اجتماع سعيد بعمدة باريس الأسبق برتران دولانوي، اليوم /الجمعة/ بقصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وجدد دولانوي تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، ونقل إليه رسالة صداقة وتقدير من الشعب الفرنسي، معربا له عن الرغبة المشتركة في تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين.

كما أكد عمدة باريس الأسبق أن علاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين التونسي والفرنسي متينة وراسخة، معربا عن ثقته في قدرة الشعب التونسي على مواجهة مختلف التحديات لإنجاح تجربته الديمقراطية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بفستان زفاف.. إيفانكا ترامب تحتفل بعيد زواجها العاشر..صور

فاروق الباز يروي تفاصيل إرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية للقمر.. فيديو

يورجن كلوب يكشف عن أفضل هدف شاهده في حياته

مجموعة الزمالك.. مازيمبي يجدد ملعبه بشكل رائع.. شاهد

أنا صاحب الكورة | الزمالك والنقاز محتاجين جهاز.. رسائل نارية من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة..فيديو

أحمد الفيشاوي بصحبة زوجته ندى الكامل في أحدث ظهور لهما.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها