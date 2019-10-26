غدا... مركز الفتوى الإلكترونية يعقد لقاءه الجماهيريَّ الثاني في المنيا

برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءه الجماهيري الثاني للتوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة المنيا تحت عنوان: "الأسرة المصرية.. ثقافةٌ - تنشئةٌ - بناء"، غدا الأحد وحتى 31 أكتوبر الجاري، بقاعة اللواء حسن حميدة بديوان عام المحافظة.



وسيلقي فضيلةُ الشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي للمركز الكلمةَ الافتتاحية، بحضور، الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة وممثلون عن الكنائس المصرية، بالإضافة إلى العديد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من أساتذة الجامعة والشخصيات العامه



يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعي ودعم الترابط الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق، والذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تستمر فاعليات اللقاء خلال أيامه في عدد من التجمعات الشبابية والشعبية والطلابية للتوعية بأهمية استقرار الأسرة المصرية للحفاظ على بناء مجتمع آمن ومستقر.