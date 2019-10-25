Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان ولا قميص.. بشرى بإطلالة جريئة على إنستجرام

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة تبرز عن جمال أنوثتها.

وظهرت بشرى، بفستان قصير وان شولدر باللون الأبيض والأسود المخطط بالطول بتفصيلة تبرز عن رشاقتها وأناقتها، واعتمدت على إكسسوارات بسيطة كقرط صغير لإكمال إطلالتها الناعمة.

واختارت بشرى، ميكاب بالألوان الترابية التى تتناسب مع لون بشرتها البرونزية، ووضعت أحمر شفاه باللون البنى الغامق، وتركت بشرى شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أمطار الموت.. أحمد وسيد ومروة دفعوا حياتهم ثمنا لـ صعقة كهرباء .. تفاصيل

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

خبير يوضح أسباب ظهور منخفض جوي قوي في البحر المتوسط.. فيديو

بسبب الفيس بوك.. إحالة طالبتين بجامعة الأزهر للتأديب بتهمة الإساءة للدولة

خناقة بين جمهور ياسمين صبري بسبب صورتها على حمام السباحة.. تفاصيل

لليوم الثاني على التوالي .. الحكومة تنصح مواطني هذه المحافظات التزام منازلهم وتوجه 11 نصيحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها