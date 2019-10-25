بـ فستان ولا قميص.. بشرى بإطلالة جريئة على إنستجرام

نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة تبرز عن جمال أنوثتها.



وظهرت بشرى، بفستان قصير وان شولدر باللون الأبيض والأسود المخطط بالطول بتفصيلة تبرز عن رشاقتها وأناقتها، واعتمدت على إكسسوارات بسيطة كقرط صغير لإكمال إطلالتها الناعمة.



واختارت بشرى، ميكاب بالألوان الترابية التى تتناسب مع لون بشرتها البرونزية، ووضعت أحمر شفاه باللون البنى الغامق، وتركت بشرى شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.