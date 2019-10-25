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أخبار البلد

إيبارشية بورسعيد تنتهي من تقييم مشروع 1000 معلم كنسي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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سامح سلام
أقيمت بكنيسة العذراء مريم بمدينة بورسعيد أعمال تقييم المجموعة الخامسة من مدربي ومتدربي مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية وذلك لايبارشية بورسعيد.

شهدت المجموعة الخامسة مشاركة ٢١ مدربا و ٢٣٩ متدربا تم تقسيمهم إلى ٢١ مجموعة تدريبية، وبانتهاء تقييم المجموعة الخامسة يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ٩٩ مدربًا و ١٣٨٩ متدربًا حتي الآن.

ومن المنتظر أن تستمر أعمال لجان التقييم بعدد من الإيبارشيات الأخرى نهاية الأسبوع الجاري حيث من المقرر تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني الشهر المقبل.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.
إيبارشية بورسعيد تنتهي من تقييم مشروع 1000 معلم كنسي
إيبارشية بورسعيد تنتهي من تقييم مشروع 1000 معلم كنسي
إيبارشية بورسعيد تنتهي من تقييم مشروع 1000 معلم كنسي
إيبارشية بورسعيد تنتهي من تقييم مشروع 1000 معلم كنسي
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