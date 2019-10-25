توفيق عكاشة: صناعة الإعلام فى دول العالم الثالث عملية صعبة ومكلفة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن صناعة الإعلام فى دول العالم الثالث من أصعب أنواع الإعلام، ووصف ذلك بأنها عملية صعبة جدا ومكلفة ماديا للغاية وذلك يؤدي إلى تحويل الإعلام من مؤسسة ربحية إلى مؤسسة خدمية.



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الإعلام فى دول العالم الأول يتبنى سياسة استكمال الانطلاق والحضارة والنهضة والرقى إلى أعلى المستويات العالمية، مضيفا أن الإعلام فى دول العالم الثاني يحاول الوصول إلى الدول الكبرى، ولكن فى العالم الثالث يحاول الإعلام بقدر الامكان أن يعوض الفارق الثقافي لدى المواطنين.



وأضاف توفيق عكاشة أن الدراما فى العالم الثالث دائما ترتبط بالأساطير الشعبية، وتتكون من رسالة أو محتوى سيناريو وحوار، به حدوتة شعبية مستمدة من قلب المجتمع.

