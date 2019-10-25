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فن

شاهد.. كواليس أغنية السلطان لـ محمد رمضان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:36 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيديو كليب أغنية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة وهي تحمل اسم "السلطان"، وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وقام مخرج الكليب حسام الحسيني، بنشر صورة من داخل كواليس الأغنية عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "خلال ساعات هتنزل أغنية السلطان الأغنية هي خامس تعامل بيني و بين اخويا و صديقي النجم محمد رمضان و تم التصوير في مدينة مراكش الجميلة في المغرب".

وتابع: "كان معايا واحد من أحسن مديرين التصوير في العالم صور أفلام عظيمة في هوليوود و اوربا و أغاني كسرت العالم. شكر خاص جدا لفريق عملي و فريق عمل المغرب و مملكة المغرب الحبيبة حفظها الله ملكا و شعبا و أرضا".
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