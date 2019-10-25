Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحبيب علي الجفري: أسامة الأزهري موسوعة علمية مذهلة.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:38 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
Advertisements
محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري موسوعة علمية مذهلة، مشيرا إلى أن "الأزهري" نموذج ومثال معاصر للشاب العالم الناجح.

وأوضح الحبيب علي الجفري خلال ندوة له مع طلاب جامعة المنصورة ": الدكتور أسامة الأزهري لازال شابًا في مقتبل العمر، تسأله في اللغة العربية يذهلك، تسأله في علم الأصول يذهلك، تسأله في الرواية والدراية يذهلك، تسأله في العلوم العقلية وعلم الكلام والمنطق يذهلك، عبارة عن مجموعة نوعية من التخصصات في فرد واحد وهذا هو إنتاج الأزهر الشريف".

وأكمل الجفري : الأزهر هو الصرح المرجعي لأهل السنة والجماعة في العالم كله وتراكم ما يقرب من ألف سنة كان يفد إليه كبار علماء الأمة من أقصى الهند والصين والمغرب ويمتزج كل هذا العطاء في الأزهر ليتحول إلى خلاصة العلم والمدارك والتجارب.



الحبيب علي الجفري: أسامة الأزهري موسوعة علمية مذهلة.. فيديو
الحبيب علي الجفري: أسامة الأزهري موسوعة علمية مذهلة.. فيديو
الحبيب علي الجفري: أسامة الأزهري موسوعة علمية مذهلة.. فيديو
Advertisements

ترشيحاتنا

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

بـ جيب قصير .. إنجي شرف تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

بـ 70 جنيه .. شباب الدقهلية يزلزلون عرش الجزارين .. فيديو وصور

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري .. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها