الحبيب علي الجفري: أسامة الأزهري موسوعة علمية مذهلة.. فيديو

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري موسوعة علمية مذهلة، مشيرا إلى أن "الأزهري" نموذج ومثال معاصر للشاب العالم الناجح.



وأوضح الحبيب علي الجفري خلال ندوة له مع طلاب جامعة المنصورة ": الدكتور أسامة الأزهري لازال شابًا في مقتبل العمر، تسأله في اللغة العربية يذهلك، تسأله في علم الأصول يذهلك، تسأله في الرواية والدراية يذهلك، تسأله في العلوم العقلية وعلم الكلام والمنطق يذهلك، عبارة عن مجموعة نوعية من التخصصات في فرد واحد وهذا هو إنتاج الأزهر الشريف".



وأكمل الجفري : الأزهر هو الصرح المرجعي لأهل السنة والجماعة في العالم كله وتراكم ما يقرب من ألف سنة كان يفد إليه كبار علماء الأمة من أقصى الهند والصين والمغرب ويمتزج كل هذا العطاء في الأزهر ليتحول إلى خلاصة العلم والمدارك والتجارب.







