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محافظات

هدوء بشوارع المنوفية وإغلاق المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:35 م
هدوء تام بشوارع المنوفية
هدوء تام بشوارع المنوفية واغلاق المحلات بسبب سوء الأحوال
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محمد امين
تشهد مدينة منوف بمحافظة المنوفية هدوءا تاما في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، حيث لزم المواطنين منازلهم بسبب حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار بشوارع المدينة.

كما شهدت الشوارع غلق المحال التجارية والمجمعات بسبب سوء حالة الشوارع بسبب مياه الأمطار التي شلت الحركة بشوارع المدينة.

تواجدت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع والميادين الرئيسية لسحب المياه بواسطة السيارات، كما تم فتح بالوعات الصرف الصحي للتخلص من المياه فيها.
هدوء بشوارع المنوفية وإغلاق المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
هدوء بشوارع المنوفية وإغلاق المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
هدوء بشوارع المنوفية وإغلاق المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
هدوء بشوارع المنوفية وإغلاق المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
هدوء بشوارع المنوفية وإغلاق المحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
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