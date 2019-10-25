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فن

مركز السينما العربية يفتح باب التقديم لـ منتدى الإنتاج اللاتيني العربي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:14 م
صدى البلد
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محمد نبيل
تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك، في أكبر أسواق السينما في أمريكا اللاتينية، فينتانا سور خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، والذي بدأ في استقبال طلبات التقديم لمشروعات الأفلام العربية عبر موقع مركز السينما العربية، ومن المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 13 نوفمبر .

الدورة الرابعة من منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك تُنظمها مؤسسة السينما الخصبة الأرجنتينية غير الهادفة للربح (مؤسسة الترويج للتنوع الثقافي المتنامي) التي فازت في 2018 بـجائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية.

ويستهدف المنتدى مشروعات الأفلام في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج القادمة من الدول اللاتينية والعالم العربي، ليكون المنتدى فرصة للترويج لمشروعات بصرية سمعية، ولاتفاقات الإنتاج المشترك، ولدعم التعاون بين محترفي صناعة السينما من خلال أنشطة مختلفة تتنوع بين جلسات تقديم المشروعات، حلقات عمل، مسابقات ومؤتمرات متخصصة.
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