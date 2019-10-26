آمنة نصير ترد على قانون الأزهر للأحوال الشخصية: غير ذي صفة

قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف ليس مختصًا بإعداد القوانين ولا أن يصدر عنه مشروعًا بـ قانون، أيًا كان، باعتباره ليس جهة تشريع.



وأضافت النائبة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأزهر مختص فقط بمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان أو التي يناقشها فقط، في إطار مواكبتها وعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية، يدخل فيها عامل الكراهية ومرارة الاختلاف وسوء الظن، ومن هنا يبدو الأمر معقدا، بحسب وصفها.



وتابعت: إلا أن مشروع قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية، سوف ينظر إليه البرلمان بعين الاعتبار وينظر في مدى تغطيته للعوار الموجود في القانون القائم.



وكانت مشيخة الأزهر قد أصدرت بيانًا قالت فيه،: إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.



وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.



وتابعت: كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.



وأشارت: الى أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.





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