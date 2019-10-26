توفيق عكاشة: الرسالة الإعلامية يجب ان تعكس واقع المجتمع.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة ، أن الإعلام صناعة من أخطر الصناعات على الإطلاق لأنها ليست قائمة على محور واحد، مضيفا:" عندما نريد أن نصنع أعلام فعلينا أن نمتلك أعمدة رئيسية تحمي هذه الصناعة لكي تحقق نجاح".



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،أن أهم أعمدة صناعة الإعلام هي أن تعكس الرسالة الإعلامية المجتمع الذي تتابعه، وأن تكون هذه الرسالة مستمدة من جذور وأصول المجتمع الذي تتابعه.



وأشار توفيق عكاشة إلى أن المحور الثالث لبناء إعلام جيد هو كيفية بناء الثقافة والعمود الثقافي للرسالة الإعلامية الذى يستقبله المواطن بحب واهتمام.

