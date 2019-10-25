Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى وزيري: وزير الآثار حضر إلى الأقصر فور إخطاره باكتشاف خبيئة العساسيف.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:12 م
خبيئة العساسيف
خبيئة العساسيف
Advertisements
قسم التوك شو
قال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعليقا على اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر، "جاءت الفكرة في شهر 8 /2018 وتم تكوين فريق عمل مصري خالص، وبعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وفي 17 نوفمبر 2018 تم اكتشاف أول مقبرتين في هذه الجبانة من فترة الملك رمسيس".

وأضاف مصطفي وزيري خلال حواره مع برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع علي قناة "سي بي سي"، أنه تم اكتشاف توابيت وأوانٍ وتماثيل ومسكات خشبية.

وأشار مصطفي وزيري إلى أن أحد أفراد البعثة، أبلغه بظهور تابوت، وعند التوسيع لإخراجه وجدنا الثاني، ومن ثم الثالت من الاتجاه الشرقي، وعلى الفور تم الاتصال بوزير الآثار وإبلاغه، فسافر إلى الأقصر على الفور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد

بحضور حواس.. انطلاق مؤتمر الإعلان عن تفاصيل خبيئة توابيت العساسيف .. صور

مصطفى وزيري: خبيئة توابيت العساسيف هدية مصر للعالم .. صور

مصر تبهر العالم من جديد .. في أكبر خبيئة أثرية

العناني أعلن و وزيري شرح وأبو العينين استمع .. 60 صورة تكشف التفاصيل الكاملة لخبيئة العساسيف بالأقصر

3 آلاف سنة في جنة العساسيف .. حكاية 30 تابوتا فرعونيا عثر عليها بالأقصر|صور

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25 -10-2019.. نجم الفريق يقترب من العودة .. ورفض معسكر خارجي .. وبن شرقي يغادر

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

أردوغان يصف شعب سوريا بالكفار.. شاهد

فرنسا تطارد "إرهابي ميت"

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتناشد بإلغاء الدراسة بها

الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها