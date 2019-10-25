مصطفى وزيري: وزير الآثار حضر إلى الأقصر فور إخطاره باكتشاف خبيئة العساسيف.. فيديو

قال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعليقا على اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر، "جاءت الفكرة في شهر 8 /2018 وتم تكوين فريق عمل مصري خالص، وبعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وفي 17 نوفمبر 2018 تم اكتشاف أول مقبرتين في هذه الجبانة من فترة الملك رمسيس".



وأضاف مصطفي وزيري خلال حواره مع برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع علي قناة "سي بي سي"، أنه تم اكتشاف توابيت وأوانٍ وتماثيل ومسكات خشبية.



وأشار مصطفي وزيري إلى أن أحد أفراد البعثة، أبلغه بظهور تابوت، وعند التوسيع لإخراجه وجدنا الثاني، ومن ثم الثالت من الاتجاه الشرقي، وعلى الفور تم الاتصال بوزير الآثار وإبلاغه، فسافر إلى الأقصر على الفور.