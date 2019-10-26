انتقادات برلمانية لقانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية.. محمد فؤاد: وضع نفسه خصما وتجاهل معالجة المواد الخلافية.. وآمنة نصير: غير مختص

خلط بين مذهبين وانحاز للمرأة.. رد النواب على قانون الأزهر حول الأحوال الشخصية

آمنة نصير ترد على قانون الأزهر للأحوال الشخصية: غير ذي صفة

أصدرت مشيخة الأزهر بيانًا قالت فيه إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.وقالت: "كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن".وأضافت أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على جميع حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.وانتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد المتبنيين لفكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشروع القانون الصادر عن الأزهر في هذا الملف، باعتباره ليس جهة تشريعية وغير ذي صفة، على حد قوله، مشيرًا إلى أن الأزهر أصبح خصمًا في القضية بإعداده لمشروع القانون، وسوف يواجه هجوما لم يكن يتمنى أن يضع الأزهر نفسه فيه.وقال النائب محمد فؤاد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "مشروع قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية، لم يتعرض للمواد الخلافية، بل إنه نأى بنفسه عنها، مثل ترتيب الولاية، التي تركها كما هي رغم المطالبة بتغييرها، كما أنه جعل أم الأب في المرتبة 5 بدلًا من 4.وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزهر لم يتعرض في مشروعه المقدم للإضافة وتحسين أحوال الرؤية، في حين أنه توسع في النفقات للمرأة، وإن كان لا مشكلة فيها، ما لم يأخذ على أنه تحيز.ولفت محمد فؤاد إلى أن الأزهر وضع في مشروعه إشكاليات قانوينة مثل جمعه بين المذهبين "الحنفي والمالكي"، في المادة 2، وهو لا يجوز تشريعيًا ويسمى تراجعا.كما وضع مشروع قانون الأزهر فكرة جديدة وهي "إنكار النسب"، إلا أنه غير مدروس، على حد تعبيره، متابعًا انتقاده: "كما أنه جمع بين الولاية على النفس والولاية على المال، وهذا أمر غير مستحب، وكان من المفترض أن يكون لكلٍ منهما قانون بذاته".وانتقد تجاهل الأزهر للمقترحات التي قدمها نواب البرلمان لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مثل المقدمة منه شخصيًا ومن هالة أبو السعد وغيرهما، لافتًا إلى أنه يعكف على إعداد ورقة تفصيلية للرد على مشروع القانون المقدم من الأزهر.من جانبها، قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف ليس مختصًا بإعداد القوانين ولا أن يصدر عنه مشروعًا بـ قانون، أيًا كان، باعتباره ليس جهة تشريع.وأضافت النائبة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأزهر مختص فقط بمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان أو التي يناقشها فقط، في إطار مواكبتها وعدم مخالفتها للشريعية الإسلامية.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية، يدخل فيها عامل الكراهية ومرارة الاختلاف وسوء الظن، ومن هنا يدو الأمر معقد، بحسب وصفها.وتابعت: "إلا أن مشروع قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية، سوف ينظر إليه البرلمان بعين الاعتبار وينظر في مدى تغطيته للعوار الموجود في القانون القائم".