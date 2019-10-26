توقعات الأبراج وحظك اليوم لهذا الأسبوع ابتداء من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 26 تشرين الاول الى الجمعة 01 تشرين الثاني 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحته الشخصية فيس بوك لمواقع التواصل الأجتماعي .



برج الحمل



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني



يطلّ عليك هذا الاسبوع حافلًا بالمستجدات والأحداث السعيدة، لطيف يساعك ويخدم مصالحك سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية والتألق والانتصار المهني يحمل إليك نعمًا كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصًا استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظًا عالية جدًا. يبقى عليك الحذر من وجود القمر في العقرب ايام الاثنين والثلاثاء إحمِ مصالحك ولا تفتش عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الاطراف. لا توفّر وسيلة لتوضيح وجهة نظرك! تكلم بوضوح تام. بادر الى الزيارة وكن جريئًا بالطرح تبرز في دور لافت ويحالفك الحظّ بشكل واضح،مع وصول القمر الى برج القوس الناري الصديق في عطلة الاسبوع فلا تضيع لحظة من دون السعي والعمل لإنجاح خطواتك وتحقيق المجد الذي تسعى إليه.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



يطل هذا الاسبوع بحلة ديناميكية تكون متحمسا لمشاركة الحبيب في نشاطاته فأنت تمتع بجاذبية كبيرة لتسجّل انتصارات غرامية أينما ذهبت، وتلتقي بأشخاص مميزين يكسبون اهتمامك أو رعايتك.سوف تنمو العلاقات المتنية حيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك. سيكون الجوّ ملائمًا للحواء الغني بالعواطف والتفهّم. باستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة.إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة لتجديد قسم الحب والإخلاص.



برج الثور:



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:



تضطر في بداية الأسبوع مع وجود القمر في برج الميزان الهوائي الى تغيير برنامجك وأساليبك أكثر من مرّة، وذلك تحت ضغط التطوّرات والتغييرات المفاجئة. يعاكسك الحظ ويتطلب منك حذرًا في التنقلات، كما في استعمالك بعض الأدوات الحادّة او التعامل مع بعض الجهات الشرسة حيث تثير بعض الاعتراضات أو التحفّظات غضبك. تتحسّن الأمور المهنية والشخصية مع انتقال القمر الى برج العقرب الصديق فتتوضح بعض النقاط الغامضة من خلال مناقشة بعض المواضيع الحسّاسة والجريئة. لذلك انصح لك قبل كل شيء الإصغاء جيدًّا والتفكير قبل التسرّع بالكلام. لكنك تتعاون مع الجميع بصدق وحماسة، وتكسب ثقة صديق جديد على الارجح.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:



تشتد أزمات الغيرة والتملك والفلك قد يسبب لك الشكوك التي قد تنتابك بالنسبة الى الحبيب ما يجعلك حبيبًا متملكًا تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلابًا وضغوطًا وقرارًا بالقطيعة أو الفراق. كذلك تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة، ومخاوف وهواجس، وخشية الوقوع في الوحدة أحيانًا فحاول ان تكون حذرا يا عزيزي الثور فى تعاملك مع الشريك



برج الجوزاء:



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:



انه اسبوع العمل، يعطيك نتائج مذهلة اذا قمت بالمساعي اللازمة وأدّيت واجباتك بدون تقاعس، تشرف على مرحلة جيّدة تبشّر بالخير والارتياح. فبعد معاناة يسود جوّ من الالفة والطمأنينة. تفرح لمصالحة ولعودة الأمور الى مجراها الطبيعي. تهدأ مشاعرك وتطمئن خواطرك وربّما تصل بك الأمور الى تقبّل الامر الواقع بكلّ هدوء وتعقّل. يلمع نجمك من جديد وعساك تجتهد لاستعادة موقعك فأنت منافس قوي وخصم شرس وتتمتع حاليًّا بالثقة العالية بالنفس وبالجرأة.. لا تستغرب حصولك على مكافأة تقديرًا لجهودك ومساعيك. قد تكون المكافأة مالية أو معنوية لا شك ان الحظ يحالفك في كل مساعيك واهدافك الشخصية، المالية، الاجتماعية والمهنية وغيرها. بالرغم من الاجواء الايجابية عليك الحذر من المثلث الفلكي المائي فلا تنتظر النّعم تسقط عليك من السماء فقد تخيّبك النتائج.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:



يمكنك أن تودّع وتُنهي جميع خيبات الأمل والهموم والمشكلات. فباستطاعتك اعادة جميع الأمور إلى نصابها مع الشريك. هذا هو الوقت الانسب لتجديد مشاعرك وللإفصاح عن مكنونات قلبك للحبيب الذي يقف الى جانبك ويدعم مواقفك تفرح لانفراج وتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج. ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او البوح بحبك ونواياك.



برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:



تصل الى الذروة على كلّ الاصعدة مع تواجد الكواكب في برج العقرب الصديق فتشعر بالارتياح وتكون قادرا على التصرف بانفتاح تشارك في نشاطات مختلفة وتتعاون مع الاخرين كما تحاول لعب دورا مهما في المجتمع ان القمر والشمس متواجدين فى برج العقرب الصديق يجعلك تلاحظ تغييرا سعيدا في نواحي حياتك المالية المهنية ,العائلية ما يجعلك منفتحًا على كل الاتصالات والآفاق، تستعيد الثقة بالنفس وتنسجم مع الأجواء المحيطة بك، وتشعر أنك قادر على تحقيق كل الرغبات والأهداف. تتكيَّف مع الظروف وتتفاعل مع كل المستجدات، حتى إن التغييرات المفاجئة التي قد تحصل لا تخربط عليك مسيرتك.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:



تعيش اجواء رومانسية بامتياز، فتخرج الى الناس واثقًا وتلبّي الدعوات وتشارك بمناسبات، فتغتني حياتك الاجتماعية وتشرق شمس الحب من جديد. كما تستفيق عاطفة كانت نائمة.. أو غرام فجائي للبعض أو وضع عاطفي مميّز ولقاء استثنائي يأخذك الى عالم آخر، إذ تسير الشؤون العاطفية على أكمل وجه وتتلّقى دعوات تنعش قبلك، وتشارك في مناسبات استثنائية فتطرب لها وتهلّل.



برج الاسد:



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:



تعلن بداية هذا الاسبوع عن مهمات صعبة واوقات حرجة وسوف تشعر بالقلق لدى القيام بالاعمال الروتينية طالما القمر موجود في برج الميزان تخوض حربًا وتقاتل على جميع الجبهات ، فلا تجرب القدر ولا تكشف نقاط ضعفك، فقد يفاجئك الخصم بضربة قاسية. ويثير مشاكل على صعيد العلاقات في المجال المهني، سواء تعلق الأمر بفريق عمل غير متجانس أو بشراكة تبدو دقيقة. تتحسن الظروف ابتداء من يوم الاثنين لتعيش فترة مميزة تستفيد منها بالعمل ضمن فريق فتساعدك تاثيرات القمر فى برج العقرب ومن بعدها انتقال القمر الى برج القوس الصديق فتستمتع بتنفيذ الافكار المبتكرة ولا تمانع السفر او التباحث مع الاخرين للوصول الى افكار جديدة.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:



لن يكون اسبوعا رومانسيا ومن المتوقع ان تخضع العلاقات كافة لإختبارات صعبة فليس الوقت مناسب للتصرف بتسلط او قلة اكتراث فينبغي ان تعتني باحتياجات العلاقة بهدف تفادي المشاكل تغمر حياتك العاطفية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائمًا قد تعيش التباسًا وغموضًا وبعض البلبلة، كما الارتباك وعدم الوضوح، يعرقل الحظ بعض الخطى في الحياة الشخصية، ويجعلك عصبي المزاج وعدائيًا مع المقربين حيث تميل إلى المواجهة وفتح الملفات القديمة أو حشر الآخرين في الزاوية ودفعهم إلى ردات فعل قد لا يكون التراجع عنها سهلًا.



برج العذراء:



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:



تتميز بداية هذا الاسبوع بحيوية عالية بفضل حركة الكواكب ومع تواجد القمر في برج الميزان في بداية الاسبوع ومع انتقال القمر الى الجدي في بداية الشهر الجديد ومهما كان العمل التي تقوم به سوف تكون سعيدا ومتصالحا مع نفسك تناضل لكي تحقق هدفًا ماليًا يبدو أساسيًا وتسعى له منذ مدة، تتلقى علامات الإعجاب والتهنئة، وعروضًا لشغل منصب جديد أو تكلف بمهمة، من المحتمل أيضًا أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات، مقبلًا على الدنيا بآمال جديدة وتفاؤل.بالرغم من الاجواء الايجابية سوف تقلق مرارا بسبب المثلث الفكي المائي ووجود القمر في العقرب فتشعر بوطأة المهمات المرمية على عاتقك.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:



تكون على موعد مع سلسلة احداث ايجابية على صعيد العلاقات الاسرية والعاطفية سوف يحيطك كوكب الزهرة باجواء من الحب والرومانسية ويساعدك على حل المشاكل والقضايا المعقدة او العالقة اذا كنت تخوض علاقة جدية فتوقع ان تزدهر هذه الفترة وان تتعزز الروابط مع الشريك كما بؤمن لك كوكب الحب اجواء مناسبة لتقوية الروابط وتقريب وجهات النظر قد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته الحميمية. لن يخيب أملك ولا سيّما إذا كانت علاقتك متينة.



:برج الميزان



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:



لا تزال تستمتع بالاجواء الايجابية التي تحيط بك مهما كان العمل الذي تقوم به مما يشجعك على التواصل البناء مع الاخرين وبفعاليةكما يدفعك لتقديم افضل ما عندك ويجلب اخبارا سارة تعزز آمالك وطموحاتك فتدخل أسبوعًا ممتازًا تحقق خلاله ربحا ماليا او نجاحا وبعض الأهداف على الصعيدين المهني والشخصي ويسهل لك القمر في برجك المساعي فتبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل. إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل. يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء القلب لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح. قد تقوم ببعض الاتصالات المهنية الواسعة تتصرف بحكمة وذكاء وتترك جانبًا، ما يعيق الطريق. تدرك أن كل شيء يحتاج إلى الوقت، وهذا الوقت لا يسامح ما يحصل بدونه.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:



يحمل هذا الأسبوع أوضاعًا عاطفية مميزة أو لقاء حارًا ومهمًا يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطبًا الإعجاب تطلب شيئًا فينفذ يكاد لا يستطيع أحد أن يرفض لك طلبًا.اذا كنت غير مرتبط ستستمتع بتنفيذ الافكار المبتكرة ولا تمانع السفر كما سوف يكون الوقت مناسبا لحل الخلافات واعادة المياه الى مجاريها كذلك ستجد سهولة في التواصل مع الاخرين.





برج العقرب:



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:



تكثر المسؤوليات في بداية هذا الاسبوع مع وجود القمر في الميزان ما يجعل الاوضاع متقلبة ومعاكسة لذلك خفف النمط وانت بحاجة التقديم عمل متقن ومثالي ما يفرض عليك الحذر هذا الأسبوع ولا يجوز تعريض المصالح العامة والخاصة للأخطارابتداء من يوم الاثنين تتبدل الظروف لمصلحتك مع تاثيرات القمر فى برجك الذي يحمل إليك آمالًا كثيرة وتطورات وترقيات وفرصًا مميزة. إنه الوقت المناسب لكي تتخذ مبادرات على صعيد مهنتك، توسع الآفاق وتحررك من قيود طالما كبلتك في السابق، فتنتقل من فترة اضطررت خلالها إلى التأقلم وقبول التسويات إلى فترة تستطيع خلالها أن تفرض شروطك بارتياح تساندك الطوالع الفليكة توفر لك إمكانات مهمة بالعمل، وضمانة للنجاح في كل المساعي والخطوات.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:



يحمل هذا الأسبوع أوضاعًا عاطفية مميزة أو لقاء حارًا ومهمًا يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تعيش تواطؤًا مع الحبيب وتقاربًا وتفاهمًا، وإذا كنت وحيدًا فقد يلفت انتباهك شخص يلوح في الأفق، أو تنشأ صداقة تتحول إلى حب وتتطور على مر الأشهر المقبلة. تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطبًا الإعجاب. يكاد لا يستطيع أحد أن يرفض لك طلبًا، حيث يحمل إليك هذا الأسبوع الوعود الكثيرة في المجال العاطفي وربما تصغي إلى بوح بعاطفة شديدة أو تعرف لقاءً أو ترى الحياة من زاوية لمعانًا وإشراقًا.



برج القوس:



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:



تفتح صفحة جديدة مع بداية ونهاية هذا الاسبوع فمع تواجد القمر في الميزان يومي السبت والاحد وانتقال القمر الى برجك في 30و31 تشرين الاول ما يجعلك تتحمل مسؤولية اعمالك وتتعامل مع كل المواقف التي تصادفك بثقة تامة فتكون قادر على تحسين وضعك المادي والوصول الى مرحلة جيدة ومثمرة. تنطلق في مجالات جديدة ويلمع نجمك وتضيء سماؤك، وتبرز في محيطك. انه اسبوع مناسب للتحرك الواسع.كن حذرا يومي الاثنين والثلاثاء من المثلث الفلكي المائي الذي يجعل عصبيتك تشتد مع تراكم التأخيرات ما يزيد الطين بلة وقد يهدد القمر من برج العذراء اوضاعك ويُخضعك لضغوطات كثيرة ومحاولات زجّك في ورطات ومخاطر يجب ان تتفاداها بحنكتك ومهارتك



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:



تشتد أزمات الغيرة والتملك لتصبح حبيبًا متملكًا تثير استياء الحبيب وانزعاجه وربما تعني انقلابًا وضغوطًا وقرارًا بالقطيعة أو الفراق. كذلك تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة، ومخاوف وهواجس، مطلوب منك الرقة والهدوء والتعامل بلطف وتعاطف، قد يكون الآخرون بحاجة إليك أكثر مما أنت بحاجة إليهم، وأنت القادر على تبسيط الأمور وشرحها وتشريحها بطريقة حكيمة وقوية، كرس وقتك للبحث عن مصلحة المقربين وسلامهم الداخلي.



برج الجدي:



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:



يحمل اليك هذا الاسبوع الكثير من المفاجآت منها على صعيد العمل والارتباط وربما السفر وقد تحقق بعض المشاريع التي طالما حلمت بها ،ولا بدّ ان تشعر بالارتياح بسبب تعاطف كبير من الكواكب التي تتماشى مع تطلّعاتك فتدعم أفكارك وتوجهّاتك. إنها ايام مناسبة تمامًا لاقتحام المجهول والجديد متكّلًا على حدسك وحظّك الجيدين ستساعدك السماء فتكثر لديك الخيارات وتنفرج الضغوط لتجد نفسك مطمئنًا مرتاحًا لتلملم ذيول العام بهدوء وثقة. وهناك وعود متنوعة وتسهيلات على مختلف الصعد أمّا التقدّم فمرهون بحماسك وبرغبتك في العمل. تكثر المسؤوليات في عطلة الاسبوع تحت تأثير القمر من برج القوس لذلك تجنب الجدال العقيم وحاول ان تغير من نمط حياتك لانك تسبح في بحر من الروتين والملل، إحمِ معنوياتك من التراجع.



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:



لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج العقرب الصديق لتنعم بوضع فلكي ايجابي ومميز, تحاط بالمعجبين وتعيش أجواء مختلفة عما عرفتها حتى الان, تبتسم لك العواطف يسود الوئام علاقاتك الشخصية والعائلية والاجتماعية فتعيش إشراقا في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة. تلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك. ستنعم بأحداث جميلة ولقاءات رومانسية جدًا وتعيد الثقة الى العلاقة وتبدّد الشكوك حولها. إنها فترة ممتازة، تسمح لك بالتقرّب جدًا من الحبيب.



برج الدلو:



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:



انفراج وتقدم ملموس هو عنوان بهذا الاسبوع بعد مراوحة وركود تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاحا باهرا قد تحصل على أرباح غير متوّقعة كما تتلقى دعوة لمناقشة مشروع معيّن وتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحدهم. يمكنك ان تتبع نظامًا جديدًا لتحسين ظروفك المعيشية وتعزيز شعبيتك، تساعدك الظروف على الاستعداد جيّدًا أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدمًا نحو الافضل حيث تتقدّم بعزم لتكلّل جهودك بالنجاح. لاتتردد ايها الدلو النشيط في توسيع دائرة اتصالاتك وزياراتك من الممكن ان تسافر او ان تلاحق هدفًا كبيرًا وتفرح بالمستجدات .



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:



تمر بأسبوع دقيق، فتتعرّض لبعض الإحباط أو الشعور بالضجر أو لتعثّر الحوار مع الحبيب أو أفراد العائلة. حاول ان تتفهم الشريك ولا تتهور في ردود فعلك نحوه هناك مواقف متقلبة وتشعر ببعض القلق تجاه سير الأمور الشخصية أو العائلية. تظهر بعض الخلافات الأمر الذي يزيدك توترًا وانفعالًا بإمكانك وضع حد لتدخلات المتطفلين ومنع محاولات التدخل في العلاقة بينك وبين الشريك.





برج الحوت:



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:



قد تشعر بإرهاق وتعب من العمل في بداية هذا الاسبوع فتستاء من تصرف يزعجك وتشعر بعجز امام بعض الطروف بحيث تواجه التحديات والمعاكسات الفلكية التي تطالك لتعرقل مسارك وتعيق حركتك. لكن تنتظرك مفاجئة استثنائية ابتداء من يوم الاثنين مع القمر في برج العقرب الصديق الذي يعدك بأمور كثيرة قد تنجح بها كما يعدك بترقية تحصل عليها كما يسجل هذا الأسبوع تقدّمًا واضحًا على مختلف المستويات. فأنت أجتزت عتبة الامتحانات وها أنت تتقدم لحصد الغلال، او على الأقل باستطاعتك متابعة بعض الجهود والتحركات التي كنت قد بدأتها سابقًا للتأكيد عليها ولإحراز التقدم المطلوب.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



تعرف مغامرات حلوة واوقاتًا سعيدة، وتتلقى اخبارًا طيّبة تزيدك اشراقًا ورونقًا. يسود التفاهم في المحيط الاجتماعي والشخصي ، انه بدون شك اسبوع الحب والرومنسية قد تتلقى خبرا استثنائيا يجعلك سعيدا او يطرأ ما يزرع الفرح في نفسك تستعيد مع الشريك ذكريات الحب وتشعر معه من جديد بالتناغم والتواصل والحب كما يحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الشريك كما انك قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك وقد ترتاح اكثر الى الاجواء العائلية او تنخرط في مشروع منزلي مهم او تحتفل بمناسبة عائلية.