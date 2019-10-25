فرنسا تطارد "إرهابي ميت"

للمرة الأولى، وجه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا بالتحقيق في ارتكاب جهادي فرنسي "جرائم ضد الإنسانية"، وهو واحد من المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الأيزيديين.



وبحسب صحيفة "لوفيجارو" فإن المكتب الذي ظل يحقق لسنوات في الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين فتح تحقيقا ، الجمعة، بدعوى "الابادة الجماعية" وارتكاب "جرائم ضد الانسانية" داعيا إلى توجيه الاتهامات إلى "صبري السيد" في الجرائم المرتكبة خلال الفترة بين 2014 و2016.



وتشير الصحيفة إلى أن صبري المولود عام 1984 في تولوز يفترض أنه توفي قبل أكثر من عام ونصف، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي في مطلع 2018.



وذكرت مجلة غير رسمية تابعة لتنظيم داعش في وقت سابق أنه توفي في تولوز بفرنسا.



وأوضحت الصحيفة أنه حتى اللحظة لم تتم مقاضاة الجهاديين الفرنسيين لارتكابهم جرائم إرهابية، فيما تدعو مراكز حقوقية للتحقيق في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، مضيفة أنه من المقرر أن يواصل المكتب تحقيقاته في هذا الشأن.



وتقول إنه بسبب عدم وجود دليل رسمي على وفاة صبري فإن ذلك يتيح للضحايا اليزيديين رفع دعوى مدنية ضده.



وفي 2014، تمكن تنظيم داعش الإرهابي من غزو سنجار في العراق معقل الأيزيديين تلك الأقلية الدينية الناطقة بالكردية في شمال العراق، ما أسفر عن مقتل الآلاف منهم واختطاف آلاف النساء والأطفال.



وأشارت الصحيفة إلى أن صبري انضم لداعش في 2014 وتم التعرف عليه في عام 2015 من خلال أحد المقاطع التي يبثها التنظيم الإرهابي، حيث ظهر وهو يقتل أحد الأشخاص بتهمة أنه جاسوس.