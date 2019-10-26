منطقة مبشرة ورائدة في إنتاج النفط.. النواب يشيدون باكتشاف بئر بترول جديدة باحتياطيات 200 مليون برميل.. ويؤكدون: اكتفاء ذاتي والتصدير قريبا

بشرة خير.. اكتشاف بئر بترول جديدة في خليج السويس باحتياطات 200 مليون برميل

اكتشاف جديد.. برلماني يزف بشرى بشأن انخفاض الأسعار بعد حقول البترول الجديد

برلماني عن اكتشاف بئر بترول جديد: بشرة خير

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للبترول، أمس، الجمعة، اكتشاف بئر بترول جديدة في منطقة أبورديس سدري في جنوب خليج السويس.







وبحسب موقع "إس بي جلوبال"، فإن الموقع سيبدأ الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المبدئية حوالي 5000 برميل يوميا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدري، والذى أعلن عنه فى يوليو الماضى.

وقالت الشركة إن إجمالى الاحتياطيات المقدرة فى اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالى 200 مليون برميل من النفط، فيما تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنية التحتية القائمة فى المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية فى الأنشطة المستقبلية فى منطقة سدرى للإسراع عمليات الاستكشاف ووضع الآبار على خط الإنتاج.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى شهر يوليو الماضى، اكتشاف شركة بترول بلاعيم بئرا بتروليًا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافية "سدرى 23"، والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية.وأكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر بدأت تبوح بأسرارها المدفونة تحت الأراضي وأصبحت على طريق أكبر منتجي البترول والغاز في المنطقة، وذلك لفعل القيادة السياسية والتشريعية، التي سهلت على المستثمرين العمل في مصر، من خلال قانوني الاستثمار والتعدين.وعبر النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن سعادته من الاكتشاف الذي أعلن عنه اليوم، وهو اكتشاف بئر بترول جديد في خليج السويس باحتياطات 200 مليون برميل، مشيرًا إلى أنه سيعود بالنفع الكبير على مصر.وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الاكتشافات المختلفة سواء في البترول أو الغاز الطبيعي لها أثر كبير في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المحروقات، وقدرة مصر على توصيل الغاز لمعظم المنازل، حتى في القرى.وأكد السيد حجازي أن الاكتشافات الكبيرة في البترول والغاز الطبيعي، سوف يكون له دور كبير في جلب العملة الصعبة والاستثمارات، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه، مما يؤدي لانخفاض الأسعار.وأضاف أنه لأول مرة يكون هناك انخفاض في الأسعار بعد ارتفاعها، وهذا حدث بفضل الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة.وقال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اكتشاف بئر بترول جديدة في خليج السويس باحتياطات 200 مليون برميل، بداية خير، بعد اتفاقية ترسيم الحدود، التي أعطت فرصة أكبر لمصر في الاكتشافات.وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر أصبحت منطقة واعدة بالنفط في الشرق الأوسط، وهناك أخبار جيدة سوف نسمع عنها بزيادة الاحتياطي والمستخرج من النفط.