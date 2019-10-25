أبو سعدة لـ البرلمان الأوروبي: إجمالى أحكام الإعدام منذ 2013 بلغت 98 حكما فقط.. فيديو

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد أحكام الإعدامات منذ 30 يونيو بلغ 98 حكما فقط.



وأضاف أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن البرلمان الأوروبي يدعي كذبا بتنفيذ ألفين عملية إعدامات على عكس الحقيقة.



وكشف الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عدد أحكام الإعدامات منذ 2013 بلغت 98 حكما فقط في ظل عمليات الإرهاب والقتل والتفجيرات واغتيال المواطنين المصريين والجنود والأبرياء وتفجير المساجد والكنائس.



وأكد أبو سعدة أن البرلمان الأوروبي اعتمد في تقريره على معلومات غير حقيقية وغير مثبتة ومبالغ فيها جدا واعتبرها أرقام رسمية.



وأوضح أن هناك شبكة من التنظيمات على علاقة بالبرلمان الأوروبي وتحصل منها على المعلومات وتعتبرها أرقام مصدقة، موضحا أن الإخوان افرزوا عددا من المنظمات في الخارج يقوموا بإرسال بيانات وأخبار صحفية مغلوطة للبرلمان الأوروبي، فهناك تعبئة للبرلمان الأوروبي ويجعله يتقبل أي بيانات.

