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فن

اخبار الفن.. خناقة بسبب ياسمين صبري.. ونشوى مصطفى تكشف سبب ابتعادها عن الفن

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:07 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

خناقة بين جمهور ياسمين صبري بسبب صورتها على حمام السباحة.. تفاصيل
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها وهي ترتدي فستان تايجر، وتجلس أمام حمام السباحة، في إيطاليا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام".

نشوى مصطفى: لهذا السبب لا أشارك في أي أعمال فنية
كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تداعيات منشورها الأخير عبر موقع فيسبوك ، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل وأنها لا تعمل منذ فترة طويلة.


بدلة جديدة .. نصيبي وقسمتك 3 لـ شريف سلامة ورانيا منصور .. فيديو
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نصيبي وقسمتك 3" البرومو الرسمي للقصة الجديدة من المسلسل والتي تحمل أسم"بدلة جديدة"، وهي من بطولة شريف سلامة ورانيا منصور.


ديانا حداد تطرح أغنية جديدة باسم اشتقنا .. فيديو
طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، أغنية جديدة تحمل أسم "اشتقنا" وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".


شاهد.. كواليس أغنية السلطان لـ محمد رمضان
يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيديو كليب أغنية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة وهي تحمل اسم "السلطان"، وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".


بـ صورة داخل البحر.. نيللي كريم تواجه برودة الجو
نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، وهي ترتدي ملابس صيفية أمام البحر في ظل السماء المليئة بالسحب، والأجواء الشتوية.
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