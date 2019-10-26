عرس مصرى أفريقى.. جامعة أسوان تنجح في تنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقية وسط مشاركة 21 جامعة أفريقية و 24 مصرية.. صور

أسوان تشهد أكبر عرس مصرى أفريقى بتنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقية

جامعة أسوان تستضيف فعاليات وأنشطة الأسبوع

جامعة أسوان تطلق منصة إلكترونية خاصة بأفريقيا لتحقيق أكبر قدر من التواصل والتعاون مع أشقائنا فى القارة السمراء

مشاركة واسعة لـ 21 جامعة أفريقية و 24 جامعة مصرية فى فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات





عرس مصرى وأفريقى شهدته محافظة أسوان أثناء إستضافتها لأسبوع حافل من الفعاليات والأنشطة الخاصة بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول والذى نظمته جامعة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.





يرصد " صدى البلد " حصاد هذا الأسبوع في ختام فعالياته حيث أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه يتطلع لأن يكون أسبوع الجامعات الأفريقية الأول بمثابة النواة الأولى لأسابيع كثيرة تتبناها الجامعات الأفريقية والمصرية خلال السنوات القادمة من أجل مد جسور التعارف والتعاون بين أبناء القارة السمراء .





وأوضح الدكتور أحمد غلاب على هامش ختام الملتقى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بأفريقيا على موقع الجامعة الرسمى لتحقيق أكبر قدر من التواصل والتعاون مع أشقائنا فى القارة السمراء خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل النجاح الكبير الذى تحقق من تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول ، ولاسيما أن أسبوع الجامعات الإفريقية بأسوان يعتبر إنطلاقة قوية للتعاون العلمى والبحثى والثقافى والرياضى بين أبناء القارة الأفريقية ، متمنيًا أن يقام هذا الحدث سنويا وتتبناه إحدى الجامعات الأفريقية خلال الدورة المقبلة.





ووجه أحمد غلاب شكره لكل من ساند فى إخراج الحفل بهذا الشكل اللائق ، ولشركاء النجاح فى تنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية والذى لاقى صدى كبيرًا وواسعًا فى ظل المشاركة الكبيرة من ممثلى 21 جامعة أفريقية و24 جامعة مصرية ، وخاصة أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول سيساعد على نشر التعاون الأفريقى بين شباب القارة فى كافة المجالات والميادين خاصة وأن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى كما أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف غلاب بأنه أعلن عن توفير جامعة أسوان لعدد من المنح المجانية للطلاب الأفارقة للدراسة فى الجامعة كما أن جامعة أسوان خصصت منذ العام الماضى 50 منحة سنويًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات للإخوة الأفارقة فى مختلف المجالات العلمية لكى يدرسوا فى جامعة أسوان .





وأكد رئيس جامعة أسوان على أن كافة الأنشطة الرياضية شهدت تنافسًا قويًا للغاية خاصة فى نشاط كرة القدم والذى حصلت فيه جامعة الأزهر الشريف على المركز الأول ، بينما حصلت جامعة الإسكندرية على كأس اللعب النظيف ، وتضمن الحفل عرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة المصرية .





قال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان بأنه سيتم تنظيم مؤتمر لشباب الباحثين الأفارقة خلال العام القادم من أجل إعطاء فرصة للباحثين فى قارة أفريقيا لكى يعرضوا أبحاثهم وأفكارهم لحل مشكلات القارة والنهوض بها، كما نتطلع ايضا إلى إقامة برلمان لشباب أفريقيا ليكون منبر يعبر به شباب أفريقيا عن أمالهم وتطلعاتهم.





فيما أشار الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام أسبوع شباب الجامعات إلى أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية كان حلمًا يراودنا منذ بضعة شهور وأصبح حقيقة على أرض الواقع بجهود المخلصين من أبناء جامعة أسوان وبمعاونة العديد من الوزارات والهيئات مثل وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة والثقافة والأثار ومحافظة أسوان وجامعة الأزهر الشريف.





بينما أوضح الدكتور السيد عويس عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة أسوان بأن الجامعة افتتحت معهدًا متخصصًا فى الدراسات والبحوث الأفريقية منذ عامين إيمانا منها بأهمية مد جسور التعاون والتواصل بيننا وبين أشقاءنا أبناء القارة الأفريقية ، وأن المعهد يشارك فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول والذى يهدف إنشاء هذا المعهد إلى تحقيق التعاون الأفريقى فى كافة المجالات العلمية ، ويتضمن 6 أقسام متخصصة في الشأن الأفريقي هى السياسة والإقتصاد واللغات الإفريقية والتاريخ والجغرافيا والأنثربولوجيا والموارد الطبيعية .





وأضاف السيد عويس بأن عدد طلاب المعهد يبلغ 1100 دارسًا فى مراحل الدبلومة والماجستير والدكتوراة ويضم حوالي 150 طالبًا من الطلاب الوافدين العرب والأفارقة حيث يسلط هذا المعهد الضوء على الدراسات الأفريقية فى كافة المجالات العلمية ، كما نهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 ورؤية أفريقيا 2063 فى التنمية المستدامة أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء .





كانت مدينة أسوان شهدت إنطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول يوم 20 أكتوبر والذى تنظمه جامعة أسوان حيث بدأت الفعاليات بحفل الافتتاح بإستاد أسوان الرياضى، وبحضور وزير التعليم العالى، ووفود من 22 دولة أفريقية ، وشارك فى حفل الافتتاح 1200 طالب وطالبة من جامعة أسوان فى حفل الافتتاح لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية، بجانب فقرات فنية وغنائية لـ8 فرق من الفنون الشعبية.





كما شارك الطلاب الأفارقة بأسبوع شباب الجامعات بمدينة أسوان تتمثل فى جامعات من دول الصومال ومالى وتشاد وأفريقيا الوسطى وبنين ومالاوى والسنغال وتنزانيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والسودان وسيراليون وزامبيا والكاميرون وكينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبوروندى وجزر القمر والجابون وموزمبيق بإجمالى 21 دولة ، علاوة على المشاركة المصرية من جامعات أسوان الأزهر والقاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا وحلوان والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادى وبنها وكفر الشيخ وسوهاج وبورسعيد ودمنهور ودمياط والسويس ومدينة السادات والعريش والوادى الجديد والأقصر والتعليم العالى بإجمالى 24 جامعة.



