بـ الأسود.. ميار الغيطي تتألق برفقة خطيبها على إنستجرام

نشرت الفنانة ميار الغيطى، صورة جديدة لها برفقة خطيبها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.



وأطلت بها ميار الغيطى، ببلوزة باللون الأسود وان شولدر، وجيب بليسية باللون الأسود من الستان، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود الذى يبرز جمال رشاقتها وأنوثتها، وتركت خصلات شعرها الذهبى منسدلاً بين كتفيها ليبرز جمال ملامحها الهادئة.



واختارت ميار الغيطى، الميكاب باللون البنى الهادئة، واعتمدت على الأيلينر باللون الأسود ليحدد جمال عيونها، وأحمر شفاه باللون البنى الغامق، ووضعت سلسلة بسيطة حول الرقبة باللون الذهبى الذى يتناسب مع إطلالتها الجذابة.

