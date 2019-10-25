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محافظات

ضحايا بشرية وخسائر مادية.. ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بالإسكندرية؟

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:09 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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أحمد عبد العزيز
ارتفع عدد الانهيارات الجزئية للعقارات القديمة بالإسكندرية، اليوم، الجمعة بسبب الأمطار، إلى 14 عقارا، وذلك وذلك بعد حدوث انهيارات جزئية بعقارين آخرين بنطاق حي غرب، دون حدوث إصابات.

ونال حي غرب الإسكندرية النصيب الأكبر من العقارات المنهارة حيث شهد انهيارات جزئية ب12 عقارا ووفقا لبيان صادر عن الحي فالعقارات المنهارة هي:

- أجزاء من عقارين خاليين من السكان، أرقام 15، و17 بحارة أبو الفتوح من شارع الرحمة.

- انهيار جزء كبير من العقار رقم 39 شارع زاوية التلاوي حتى سطح الأرض، مكون من 3 طوابق، وخال من السكان.

- سقوط أجزاء من العقار سقف الطابق الثاني بالعقار رقم 69 بشارع يوسف الحكيم بكرموز

- انهيار سقف عقار بشارع القرنفل بغيط العنب، مكون من 3 طوابق، وجرى إصدار قرار بإخلاء السكان.

- سقوط سقف حجرة بالعقار رقم 35 شارع الفواكهة بغيط العنب، مكون من 3 طوابق، وإخلاء السكان مؤقتا.

- انهيار أجزاء من العقار 217 خلف السكة الحديد دون إصابات.

- سقوط أجزاء من سقف عقار 189 شارع قنال المحمودية، وتم إخلاء السكان.

- انهيار جزئي بالعقار رقم 118 شارع عبد الحميد شبل بغيط العنب، مكون من 4 طوابق، وصدر قرار بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات.

- سقوط أجزاء شرفة الطابق الثاني علوي بالعقار رقم 14 شارع ابن السيار، مكون من 3 طوابق وخالي من السكان.

- انهيار جزئي للعقار رقم 6 شارع المعالي بكرموز، مكون من طابقين، وخالى من السكان .

- سقوط أجزاء من العقار رقم 36 شارع الطحاوي كرموز، مكون من 3 طوابق، وجرى أخد تعهد على ملاك العقار بعمل الصلبات اللازمة.

- انهيار أجزاء من العقار رقم 58 شارع يوسف الحكيم، مكون من 3 طوابق وخالي من السكان.

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، في الخامسة مساء اليوم، جراء انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك بالإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة.

كما تسببت الأمطار في انهيار شرفة عقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة فيكتوريا بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.
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