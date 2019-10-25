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بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:29 م
بكتف ساقط .. أطلالة
بكتف ساقط .. أطلالة جريئة لــ كينزي عمر دياب.. شاهد
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت كنزي عمرو دياب، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت كنزى عمرو دياب بإطلالة جريئة للغاية، حيث ارتدت، بلوزة بكتف ساقط، ذات اللون الأسود، ونسقت معها بنطلون جينز أزرق كاجوال، حاملة فى يديها شنطة كروس ذات اللون الأسود، وأبرزت إطلالة كنزي عمرو دياب، جمالها ولون بشرتها البرونزية المميزة.

وتركت كنزي عمرو دياب، شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة مميزة وأنيقة للغاية بدون مكياج بإطلالة طبيعية ورقيقة.

واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير :"أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.


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