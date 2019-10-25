Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هشام عبد العزيز قائما بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:32 م
هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز
Advertisements
محمود ضاحي
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،كأول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا الموقع العلمي المرموق .

وتدرج الدكتور هشام عبد العزيز في تقلد العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفني للوزير ، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.

والدكتور هشام عبد العزيز حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠٠٩، واجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجال الإدارة ومجال التخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية .
Advertisements

ترشيحاتنا

لليوم الثاني على التوالي .. الحكومة تنصح مواطني هذه المحافظات التزام منازلهم وتوجه 11 نصيحة

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري .. اعرف السبب

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

حقيقة انقطاع المياه عن التجمع والرحاب ومدينتي ومدينة نصر.. الإسكان توضح

بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها