هشام عبد العزيز قائما بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،كأول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا الموقع العلمي المرموق .



وتدرج الدكتور هشام عبد العزيز في تقلد العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفني للوزير ، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.



والدكتور هشام عبد العزيز حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠٠٩، واجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجال الإدارة ومجال التخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية .

