أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25 -10-2019.. نجم الفريق يقترب من العودة .. ورفض معسكر خارجي .. وبن شرقي يغادر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
الزمالك يتراجع عن تنظيم معسكر خارجي لهذه الأسباب
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر تراجع مسؤولي الفريق الأبيض عن فكرة الانتظام في معسكر إعداد خارجي خلال فترة التوقف الحالية.
محمد حسن يعود لتدريبات الزمالك بعد 10 أيام
أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد حسن لاعب الوسط المدافع، سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.
تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك
يخضع محمد عواد حارس الزمالك لأشعة اليوم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب عقب تعرضه لإصابة قوية فى الرقبة أمس بلقاء جينيراسيون فوت السنغالي .
أشرف بن شرقي يغادر إلى المغرب عقب فوز الزمالك على جينراسيون
غادر أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك القاهرة إلى المغرب عقب فوز فريقه الأبيض أمس على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف مصطفى محمد فى إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس .
الزمالك يتراجع عن تنظيم معسكر خارجي لهذه الأسباب
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر تراجع مسؤولي الفريق الأبيض عن فكرة الانتظام في معسكر إعداد خارجي خلال فترة التوقف الحالية.
محمد حسن يعود لتدريبات الزمالك بعد 10 أيام
أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد حسن لاعب الوسط المدافع، سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.
تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك
يخضع محمد عواد حارس الزمالك لأشعة اليوم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب عقب تعرضه لإصابة قوية فى الرقبة أمس بلقاء جينيراسيون فوت السنغالي .
أشرف بن شرقي يغادر إلى المغرب عقب فوز الزمالك على جينراسيون
غادر أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك القاهرة إلى المغرب عقب فوز فريقه الأبيض أمس على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف مصطفى محمد فى إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس .