Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25 -10-2019.. نجم الفريق يقترب من العودة .. ورفض معسكر خارجي .. وبن شرقي يغادر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:31 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

الزمالك يتراجع عن تنظيم معسكر خارجي لهذه الأسباب
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر تراجع مسؤولي الفريق الأبيض عن فكرة الانتظام في معسكر إعداد خارجي خلال فترة التوقف الحالية.

محمد حسن يعود لتدريبات الزمالك بعد 10 أيام
أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد حسن لاعب الوسط المدافع، سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك
يخضع محمد عواد حارس الزمالك لأشعة اليوم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب عقب تعرضه لإصابة قوية فى الرقبة أمس بلقاء جينيراسيون فوت السنغالي .

أشرف بن شرقي يغادر إلى المغرب عقب فوز الزمالك على جينراسيون
غادر أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك القاهرة إلى المغرب عقب فوز فريقه الأبيض أمس على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف مصطفى محمد فى إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. مباريات الفريق في الدوري المصري 2020.. وجنش في ألمانيا

اخبار نادي الزمالك اليوم 13-9-2019 .. وهذه القناة تعلن بث مباراة دوري أبطال افريقيا

اخبار نادي الزمالك اليوم 14-9-2019.. الأبيض يفشل افريقيا بعد الفوز بالكأس ..وسر غياب بن شرقي

اخبار نادي الزمالك اليوم.. كاف يبرئ الأبيض من أزمة بطل السنغال.. وميتشو يضم هذين الثنائي للتدريبات

أخبار نادي الزمالك اليوم 29-9-2019.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وتعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف

اخبار نادي الزمالك اليوم .. اتحاد الكرة يصدم الملكي.. ومجلس الإدارة يؤجل تجديد تعاقد ثلاثي الفريق

ترشيحاتنا

عدد من الوزراء كانوا في الموقع.. انفجار ضخم بمدينة عتق جنوب اليمن

أردوغان يصف شعب سوريا بالكفار.. شاهد

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية.. فيديو

لليوم الثاني على التوالي .. الحكومة تنصح مواطني هذه المحافظات التزام منازلهم وتوجه 11 نصيحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها