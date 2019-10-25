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محافظات

73 ألف عينة.. نتائج حملة البلهارسيا بأسوان خلال أسبوعها الأول..صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:25 م
نتائج حملة البلهارسيا
نتائج حملة البلهارسيا بأسوان خلال أسبوعها الأول
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان وخاصة الأطفال، تواصل مديرية الشئون الصحية تنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين ضد البلهارسيا .

وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " نجاح الحملة فى سحب عينات لأكثر من 73 ألف مواطن خلال الأسبوع الأول منها وهذا ما أكد عليه الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان .

وقال الدكتور إيهاب حنفى ان نتائج الحملة أسفرت خلال الأسبوع الأول لها عن "تجريع" وسحب عينات لـ 73329 مواطن حتى اليوم ، وأن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية فى عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالى على مستوى محافظة أسوان والتى تستمر حتى 7/11/2019 وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام 2022 .

ولفت حنفى إلى أن الحملة تستهدف جميع المواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية فى عدد من القرى والمناطق النائية والمحرومة ذات نسب الإنتشار العالى على مستوى محافظة أسوان .

كما أشار وكيل وزارة الصحة الى أن فعاليات الحملة تشمل صرف وتجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص لكل المواطنين والتلاميذ الذين سوف يتقدموا للمشاركة فى الحملة وذلك حسب الطول والوزن لكل واحد منهم .

وتابع حنفى أن هناك توجيهات مستمرة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتنفيذ الحملات المتواصلة والمتنوعة والتى تستهدف الفئات العمرية المختلفة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة العالية.
73 ألف عينة.. نتائج حملة البلهارسيا بأسوان خلال أسبوعها الأول..صور
73 ألف عينة.. نتائج حملة البلهارسيا بأسوان خلال أسبوعها الأول..صور
73 ألف عينة.. نتائج حملة البلهارسيا بأسوان خلال أسبوعها الأول..صور
73 ألف عينة.. نتائج حملة البلهارسيا بأسوان خلال أسبوعها الأول..صور
73 ألف عينة.. نتائج حملة البلهارسيا بأسوان خلال أسبوعها الأول..صور
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