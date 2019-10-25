بإنتاج يصل لـ 5 ملايين دولار.. ماجد الكدواني يحضر لـ مسلسل عن البابا شنودة

يعكف الفنان ماجد الكدواني، خلال الأيام الحالية، على التحضير لمسلسل بعنوان "بابا العرب"، يجسد فيه شخصية البابا شنودة، وهو أول مسلسل من إنتاج كنسي، وإنتاج دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون.



وأنتجت الكنيسة من قبل، عددا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نسبيا بهذا الحجم.



وذكرت مواقع غربية، أن تكاليف إنتاج المسلسل ستتراوح بين 3-5 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل 50-80 مليون جنيه مصري.

