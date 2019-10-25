محافظ الإسكندرية: منمناش من إمبارح ومستعدون للموجة القادمة

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن الإعصار الذي ضرب الإسكندرية والسواحل الشمالية، كان قويا جدا، إلا أنه تم التعامل مع الأمر بتكاتف الجهود.



وأضاف قنصوه، في تصريحات تلفزيونية، أن جميع الأجهزة وفرق العمل في محافظة الإسكندرية متواجدة في الشارع، قائلا: "احنا مانمناش من امبارح للتعامل مع الإعصار.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه تم نشر العربات الكاسحة للمياه، مشيرا إلى أن فرق العمل بمختلف مناطق المحافظة كانت على قدر كبير من اليقظة، ما أدى إلى نجاح الجهود، قائلا: "أمطار وسيول الاسكندرية اليوم لم نشهدها منذ فترة طويلة".



وأكد أن جميع فرق العمل بالمحافظة جاهزة للتعامل مع الموجة القادمة وسيول الغد، مشيرا إلى أنه تم تعطيل الدراسة بالمحافظة غدا.

