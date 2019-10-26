تعطيل الدراسة اليوم بالمعاهد الأزهرية في 4 محافظات بسبب الأحوال الجوية

أعلن علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعطيل الدراسة غدا السبت بأربع محافظات وهي: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ.



قال خليل لصدي البلد، إن تعطيل الدراسة جاء تبعا لما قررته هذه المحافظات من تعطيل الدراسة بالمدارس الموجودة بها وبالتالي تنفذ المعاهد الأزهرية هذا القرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.



أشار إلى أن العمل مستمر للجهاز الإداري والتعطيل يشمل الطلاب فقط.



ونوه بأن العمل عاد لطبيعته مرة أخرى في معاهد القاهرة الكبرى، بعد تعطيل الدراسة بها الأربعاء الماضي بسبب الأمطار.