اخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز.. وسيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان







كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل تجديد تعاقد رباعي فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، أحمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان.





مجموعة الأهلي.. أزمات النجم الساحلي تتوالى.. تفاصيل

تقدم الحبيب السايح نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي باستقالته من منصبه لمجلس النادي اليوم .







ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مباراة نادي الزمالك ونظيره فريق بيراميدز فى إطار الجولة السابعة المحدد لها يوم 25 نوفمبر القادم بالدوري الممتاز سوف يتم تأجيلها إلى وقت لاحق.يواجه قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك شبح تأجيل مباراتي الفريقين فى الدورى المصري الممتاز عقب عودته بسبب فترة التوقف الإجباري نظرا للانشغال بانطلاق نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم.كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة المفاوضات مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.يخضع محمد عواد حارس الزمالك لأشعة اليوم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب عقب تعرضه لإصابة قوية فى الرقبة أمس بلقاء جينيراسيون فوت السنغالي .