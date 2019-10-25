موسم الرياض.. يومان فقط لانتهاء عروض مسرح مصر

يومان فقط يفصلان عروض مسرح مصر بالمملكة العربية السعودية على الانتهاء، حيث من المقرر أن تتواصل العروض يومى ٢٦ و ٢٧ أكتوبر على المسرح العربي ضمن موسم الرياض الترفيهى.



ويقدم أشرف عبد الباقي ونجوم المسرحية عرضهم الرسمي بموسم الرياض، قبل العودة لمصر لاستكمال الموسم السابع والاخير لهم.



يُذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر ، أي لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

