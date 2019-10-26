30 نوفمبر غلق باب التقديم للنشر في مجلة الألسن للترجمة

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس ان الموعد النهائي لتلقي المشاركات للنشر في مجلة الألسن للترجمة ، العدد الخامس عشر يناير ٢٠٢٠ ، هو 30 نوفمبر.
وياتي ذلك تحت رعاية أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.
و تتلقى المشاركات باللغة العربية في الأبواب التالية: "بحوث علمية تم تحكيمها ، دراسات نقدية في الترجمة، تكنولوجيا الترجمة".
ومن المقرر أن تخضع المشاركات للتحكيم و المراجعة من قبل هيئة تحرير المجلة قبل قبول نشرها ، وذلك للوقوف علي مدى ملاءمة الموضوع لأبواب المجلة ، وجودة البحث أو المقال و التزامه بضوابط التحرير و النشر المعلنة و وفقا لأسبقية الارسال .
وشدد علي أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات هو ٣٠ من نوفمبر المقبل ، علي البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، مع تحديد الباب المراد النشر ، وفي حالة وجود استفسار يرجى إرسال رسالة عل البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.
وياتي ذلك تحت رعاية أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.
و تتلقى المشاركات باللغة العربية في الأبواب التالية: "بحوث علمية تم تحكيمها ، دراسات نقدية في الترجمة، تكنولوجيا الترجمة".
ومن المقرر أن تخضع المشاركات للتحكيم و المراجعة من قبل هيئة تحرير المجلة قبل قبول نشرها ، وذلك للوقوف علي مدى ملاءمة الموضوع لأبواب المجلة ، وجودة البحث أو المقال و التزامه بضوابط التحرير و النشر المعلنة و وفقا لأسبقية الارسال .
وشدد علي أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات هو ٣٠ من نوفمبر المقبل ، علي البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، مع تحديد الباب المراد النشر ، وفي حالة وجود استفسار يرجى إرسال رسالة عل البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.