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محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدا حفاظا على الأطفال

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:01 م
اطار دمياط
اطار دمياط
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عمرو ممدوح
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع التقلبات الجوية، والأمطار الغزيرة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، في تصريحات تلفزيوينة، أن أعمال كسح وشفط المياه مازالت جارية للتعامل مع تجمعات المياه بالمناطق التي مازالت بها تجمعات للمياه بالمحافظة.

أوضحت محافظ دمياط، أنه تم إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا، وذلك بسبب وجود تجمعات للمياه في بعض القرى، وذلك حفاظا على الأطفال، وعدم تعرض لأي مخاطر.
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