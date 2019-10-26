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حافظ أبو سعدة: كنا السبب فى نقل مبارك من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى المعادى..فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد من الحالات التي تم زيارتها في السجون تم نقلها إلى المستشفيات.

وأضاف أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جمال مبارك قدم شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان نظرا لسوء الأوضاع الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما كان محبوسا تم زيارته في سجن طره ونقله إلى مستشفى المعادي.

زكشف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم نقل محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان عندما كان مريضا بالسرطان وتم نقله للمستشفى، موضحا أنه تم طلب مقابلة قيادات الإخوان في السجون ولكنهم رفضوا.
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