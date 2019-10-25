نجيب جبرائيل: نحتاج لقناة ناطقة بالإنجليزية للرد على مزاعم البرلمان الأوروبي

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إننا في حاجة إلى قناة ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية في منطقة غرب أوروبا والأمريكتين من أجل الرد على مزاعم البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.



وتابع جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تقارير الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي دائما ما تستخدم الأقباط للضغط على مصر.



وكشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن هناك قصورا في الرد على التقرير الأوروبية بالمستندات والوقائع.



ورفض رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، من تدخل البرلمان الأوروبي في القضاء المصري بوصفه جزءًا من السيادة المصرية.

