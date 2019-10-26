انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شقة في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة الجزئية، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع حريق شقة سكنية بدائرة القسم لبيان أسباب نشوب الحريق وما إذا كان هناك شبهة جنائية أم لا.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة السيدة زينب.



وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.



وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارها المتقدم.

