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توك شو

التنمية المحلية تستعرض حالة المحافظات بعد سقوط الأمطار.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:09 م
أمطار وسيول
أمطار وسيول
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هاني حسين
قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظة القاهرة بها أمطار على منطقة مدينة نصر والمعادى، ولا يوجد بها تجمعات للمياه، ومحافظة الجيزة بها أمطار على منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظة الإسكندرية بها أمطار غزيرة.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن محافظة البحيرة مستقرة وبها انخفاض بسيط في درجات الحرارة، وبها حالة صعق كهربائي لطفل وهو بحالة جيدة الآن.

وتابع خالد قاسم:" محافظة مطروح بها أمطار غزيرة، وتم الدفع بسيارات شفط المياه للتعامل مع الأمطار، بينما محافظة المنوفية بها أمطار متوسطة ولكن حالتها مستقرة وبها انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ومحافظة كفر الشيخ مستقرة وبها حادث صعق كهربائي بإحدى القرى".
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