استولى على مليون و800 ألف جنيه.. حبس شخص نصب على المواطنين بحجة تشغليها فى الذهب

قررت النيابة العامة، حبس شخص نصب على عدد من المواطنين واستولى على أموالهم بحجة توظيفها في تجارة المشغولات الذهبية والمصوغات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين واستولى على أموالهم بحجة توظيفها في تجارة المشغولات الذهبية والمصوغات، وعثـر بحوزته على هاتــف محمـــول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه تؤكد نشاطة الإجرامى.



من خلال الفحص وتطوير مناقشة المتهم تم الاستدلال على 5 من المواطنين من ضحاياه، والذين قاموا بإعطائه مشغولات ذهبية ودفع مبالغ مالية للمتهم المذكور بزعم مشاركته فى تجارة المصوغات والمجوهرات، وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.



تلقت الإدارة بلاغًا من إحدى السيدات بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمصر الجديدة، حيث استولى منها على مبلغ مالى قدره مليون و 800 ألف جنيه، مقابل تشغيلها فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.