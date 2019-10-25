محافظ الدقهلية: وفاة رجل وزوجته صعقا أثناء كسح مياه الأمطار من سطح المنزل

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه حزين لخبر وفاة رجل وزوجته صعقا بالكهرباء، بعد ان صعدا أعلى المنزل لكسح مياه الأمطار .



وأضاف شاروبيم، في تصريحات تلفزيونية، أنه كان كل تجمعات المياه بالكامل تم رفعها، مشيرا إلى أن المحافظة مستعدة بشكل كامل للموجة الثالثة غدا.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم إصدار التعليمات للتركيز على الشوارع الداخلية، للتعامل مع أي تجمعات مياه تتواجد فيها.



