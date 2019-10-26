انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق محل تجارى بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع حريق نشب داخل محل تجارى بدائرة القسم لبيان أسباب اندلاع الحريق وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



البداية كانت بتلقي الحماية المدنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل محل بالموسكي.



وانتقل رجال المرور و4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات المحل.



وحرر محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة، أصدرت قرارها المتقدم.