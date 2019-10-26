Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق محل تجارى بالموسكي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
Advertisements
رامى المهدى
أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع حريق نشب داخل محل تجارى بدائرة القسم لبيان أسباب اندلاع الحريق وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقي الحماية المدنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل محل بالموسكي.

وانتقل رجال المرور و4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات المحل.

وحرر محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة، أصدرت قرارها المتقدم.
Advertisements

ترشيحاتنا

ناسا: الإعصار الذي يضرب السواحل المصرية حدث نادر

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

من هي نور ستارز بطلة كليب محمد رمضان الجديد السلطان

الأجر صادم ..أول مشهد في مشوار أميركرارة الفني .. شاهد

الزمالك يتراجع عن تنظيم معسكر خارجي لهذه الأسباب

نادر شوقي يكشف موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع المنتخب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد