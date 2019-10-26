القابضة للنقل البحرى :4.1 مليون جنيه تراجع فى خسائر الشركة العربية للشحن والتفريغ

اعتمدت الجمعية العامة العادية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الاعمال العام برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس القابضة، نتائج أعمال العام المالى 2019/2018 حيث حققت الشركة خسائر 22.7 مليون جنيه مقابل 26.8 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.



وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى لتسجل 13.25 مليون جنيه مقابل 16.49 مليون جنيه عن نفس الفترة للعام السابق.



وأقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، على القوائم المالية للعام المالي الماضي (2018-2019)، واستمرارية الشركة.



أضافت الشركة أن العمومية العادية اعتمدت القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، وقررت إخلاء مسؤولية المجلس عن الفترة.



وأوضحت الشركة أن العمومية غير العادية وافقت على استمرارية العربية المتحدة للشحن.