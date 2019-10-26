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حوادث

حبس عاطل لحيازته 63 لفافة هيروين في الطالبية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت النيابة العامة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 63 لفافة هيروين داخل مسكنه قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت معلومات وردت للنقيب "بيجاد طارق محمد"، معاون المباحث، مفادها قيام المدعو حظوظ. س. م. س، 33عاما، عاطل سبق اتهامه في قضية 13324/2014 جنايات القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجرى تشكيل قوة من مباحث القسم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته عدد 63 لفافة حصوات مسحوق الهيروين وزنت 1.365 كيلو جرام، عدد 1 ميزان حساس، وهاتف محمول، ومبلغ 32.500 جنيه مصري.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات التى أصدرت قرارها المتقدم.
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