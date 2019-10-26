فتاوى تشغل الأذهان.. سبب تكرار الحمد لله رب العالمين كل يوم في 17 ركعة.. وهل تجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه في بعض الأحيان يمل الناس النعم وكأنهم يشتاقون إلى النقم- اللهم سلّم؛ ولذلك عودنا ربنا أن نكرر في كل يوم في سبع عشرة ركعة الحمد لله رب العالمين؛ ولذلك فإن من حافظ على صلاته تعوّد الشكر لله رب العالمين، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى}.





وأضاف الدكتور علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك: أوصانا الله ورسوله في كتابه سبحانه وتعالى، وما تركه لنا رسول الله ﷺ من خيرٍ وأثر أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نبتعد عن الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ} ، أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نبتعد عن الاشتراك على الإثم والعدوان، وجعل هذا من ملامح التقوى، وتوعدنا، وهددنا، وحذرنا بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب يُمهل ولا يُهمل.





وتابع الدكتور علي جمعة: النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يسأل رسول الله ﷺ : يا رسول الله ما البر والإثم؟ -حتى نتعاون على البر ونترك الإثم- فقال له ﷺ وقد أوتي جوامع الكلم: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس» البر حسن الخلق، إذن فلابد أن نتعاون على حسن الخلق، حسن الخلق يقول فيه رسول الله ﷺ: «التبسّم في وجه أخيك صدقة»، ويقول ﷺ: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلقٍ حسن»، ويقول ﷺ: «أحسن الحسن الخلق الحسن»، ويقول ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، ويقول ﷺ: «إياك وكرائم أموالهم، وعليك بحسن الخلق» وكان ﷺ كان خلقه القرآن، كان رحيمًا رفيقًا؛ لأن القرآن يبدأ رسالته {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ويقول في شأنه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} ، ويقول في شأنه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} ، «البر لا يبلى، والذنب لا يُنسى، والديان سبحانه وتعالى لا يموت، افعل ما شئت؛ فكما تدين تدان» «البر لا يبلى» لا يُنسى، لا ينتهي؛ فإن كلمة الخير تهز هذه الأكوان هزا.





ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول" هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات".





أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.





وأضاف: قال الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" .





وعليه فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات . هذا إذا كان الأمر كما ورد في السؤال والله تعالى أعلى وأعلم .





قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت في كنف والدها، وكانت جميلة مثل والدتها السيدة خديجة.





وأوضح أبو بكر، خلال لقائه على فضائية "النهار" أنه لما صارت رقية مبلغ الخطاب جاء أبو طالب وقال له يامحمد أبناء عمومتك عليهم حق أريد رقية لابن أبو لهب، فتزوجته وكانت حماتها أم جميل أسوأ أمرأة على مر التاريخ الإنساني كله ولم يعرف امرأة في السوء مثلها.





وأكمل: الله نزل في امرأة أبي لهب سورة المسد قال تعالى تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5).





وتابع: رقية كانت مثال الصبر والاحتساب في زواجها من ابن أبي لهب، كانت مثال للصبر، أذاقتها حماتها زوجة أبي لهب ما لم تذقه من العذاب قط.





وقال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، أنه لايقبل خلفة البنات إلا النفوس الراقية التي فهمت استقامة الفطرة، ودين الإسلام فهما صحيحا العرب، موضحا أن العرب كانوا أهل حضارة وكانوا يرفضون ولادة أنثى ويعتبرونها نذير شؤم وسواد لأنها لاتحارب وتعيش عالة والقرآن سجل موقفهم هذا وقال" إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.





ونوه إلى أن المرأة التي خلقها الله وكرمها ورفع من شأنها وقدرها الأنثى لو خلقت طائرًا لكانت طاووسًا ولو حيوانًا كانت غزالة و لو حشرة كانت فراشة لكنها بشرة فأصبحت أم وحبيبة وزوجة ولولا مكانة المرأة لما كرم أهل الجنة أن تكون المرأة حور عين لهم في الجنة مكافأة.



