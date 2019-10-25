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رياضة

ساسولو يهزم هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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نور عادل
فاز ساسولو، على مضيفه هيلاس فيرونا (1-0) اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ".

على ملعب "مارك أنطونيو بينتجودي"، أحرز المهاجم الصربي فيليب جوريتشيتش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (50).

بهذا الفوز، رفع ساسولو رصيده من النقاط لـ 9 في المركز الـ13 مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 9 نقاط أيضًا في المركز الـ15.
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