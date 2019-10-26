توفيق عكاشة: حرب أكتوبر نصر للعرب أجمعين.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة ، أن انتصار السادس من أكتوبر الذي حققته مصر على إسرائيل كان انتصارا للعرب أجمعين، الذين أنحنت جباههم فجاء أنتصار أكتوبر نصرا لهم، لتتحول جباههم عالية راياتها.



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، :" هناك فريق من بعض العرب يشكك فى نصر أكتوبر العظيم الذي شهد له العالم أجمع بأنه من أعظم الانتصارات التى حدثت فى العالم الحديث".



وأشار توفيق عكاشة إلى وجود فريق كبير من التكتلات فى العالم تضلل الشعب العربي عن الحقيقة لكي يزعزعوا ثقة الشعب العربي فيتولد لديهم الإحساس بالضعف، وأنهم غير قادرين على الوحدة والانتصار.



وطالب توفيق عكاشة بإنشاء أتحاد عربي دون النظر إلى الأديان التى تشارك به، وأن يكون اتحاد عربي مسيحي وإسلامي ليحقق العدل بين جميع المواطنين.