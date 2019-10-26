Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفيق عكاشة: حرب أكتوبر نصر للعرب أجمعين.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة ، أن انتصار السادس من أكتوبر الذي حققته مصر على إسرائيل كان انتصارا للعرب أجمعين، الذين أنحنت جباههم فجاء أنتصار أكتوبر نصرا لهم، لتتحول جباههم عالية راياتها.

وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، :" هناك فريق من بعض العرب يشكك فى نصر أكتوبر العظيم الذي شهد له العالم أجمع بأنه من أعظم الانتصارات التى حدثت فى العالم الحديث".

وأشار توفيق عكاشة إلى وجود فريق كبير من التكتلات فى العالم تضلل الشعب العربي عن الحقيقة لكي يزعزعوا ثقة الشعب العربي فيتولد لديهم الإحساس بالضعف، وأنهم غير قادرين على الوحدة والانتصار.

وطالب توفيق عكاشة بإنشاء أتحاد عربي دون النظر إلى الأديان التى تشارك به، وأن يكون اتحاد عربي مسيحي وإسلامي ليحقق العدل بين جميع المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة: حرب أكتوبر المجيدة أهم وأخطر من الحرب العالمية الأولى والثانية لهذا السبب

توفيق عكاشة : أنا حزين بقالي أيام لهذا السبب.. فيديو

توفيق عكاشة: الجيش المصري أكثر جيوش العالم تاريخا وعراقة وبطولة.. فيديو

عكاشة: جيش مصر يواجه التحديات وجاهز للدفاع عن الوطن..فيديو

توفيق عكاشة: نصر أكتوبر المجيد وحد العرب.. فيديو

توفيق عكاشة: انتصار أكتوبر فاجأ العالم .. فيديو

ترشيحاتنا

لقطات صادمة.. تمساح يخطف كلبا من الماء أمام عين صاحبه المرعوب

مدير التنبؤات الجوية بالأردن: مصر تتعرض لـ منخفض جوي وليس إعصارا

محمد صلاح يعود.. 6 محترفين بـ قائمة المنتخب استعدادا لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

الأمريكاني يخسر.. الدولار يفقد 5 قروش جديدة أمام الجنيه المصري

احمد فلوكس ينشر صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف

محمد عواد يكشف حجم إصابته ويوجه رسالة قوية لـ جمهور الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد